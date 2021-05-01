網上早前先後流傳兩條導盲犬受訓期間懷疑遭虐待的片段，引起一眾網民嘩然，批評訓練員的動作粗暴，缺乏耐性。涉事的香港導盲犬服務中心今日召開記者交代事件，主席張偉民證實有關片段為3年前所拍的訓練短片，未知近日為何會流出，坦言網上的評論令他們感到壓力，已就事件作出改善。同時間，有數名曾任中心的寄養家庭義工踩場，聲稱中心不善待導盲犬，甚至企圖將患癌的導盲犬人道毀滅。

香港導盲犬服務中心今日召開記者會交代事件，中心主席張偉民證實兩段片段是屬於三年前的訓練片段，未知為何會流出，承認片中訓練員動作是不雅觀「力度係大力咗」，但情有可願，希望大家可以諒解，事後經檢討後已改用正向訓練，如給予獎賞、讚許等。他又認為有人將片段剪輯，之後判斷訓練員的做法是否洽當，對他們是不公平，坦言網上的評論令他們感到壓力，已就事件作出改善，「喺條片入面講出一啲扭曲咗嘅事情，我哋控制唔到，我哋每日只係可以做（訓練）導盲犬嘅工作」。

不過，之後有數名曾任中心的寄養家庭義工到場，其中義工Thomas指導盲犬Google 2011年來港，接受正式訓練前一直由他照顧，據他所知，Google一直負責服務失明人士David，惟Google漸近退休之齡，加上近日患癌，得知中心企圖將Google人道毀滅，於是到場了解。Thomas不斷要求張偉民交代Google的病況，斥責他刻意隱瞞，又指現時仍未知Google是生還是死，但中心則回應指Google仍由失明人士David飼養。《蘋果》就事件向中心查詢，但截稿前仍未回覆。

日前網上瘋傳一條長達20秒的短片，一名身穿香港導盲犬服務中心制服的女子戴上眼罩，與受訓中的導盲犬步行，當受訓導盲犬欲掉頭向後行走時，該女子忽然以繩索從後用力拉扯導盲犬轉身，在場有一名男子隨行觀察，並未有對相關行為作出制止。不過，翌日再有網民上載片段到fb，清楚見到一隻身穿紅色背心的黑色導盲犬，被兩名男子強行推入扶手電梯，其間導盲犬表現驚慌，不欲前進。影片引起網民嘩然，有人批評訓練員的動作粗暴，缺乏耐性，要求香港導盲犬服務中心回應事件。

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