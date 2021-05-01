【07:16】西鐵綫及屯馬綫一期的列車服務已回復正常服務，港鐵提供的10條免費接駁巴士會繼續運作至約早上7時40分。港鐵公司表示感謝乘客的配合和體諒。

【06:43】港鐵表示，今日凌晨進行的屯馬綫全綫列車測試已完成，屯馬綫一期已提早於早上約6時40分恢復列車服務。車務團隊亦正為西鐵綫服務作最後準備，將可提早於早上約7時10分恢復列車服務。

港鐵表示為配合屯馬綫全綫通車前的列車測試，今日西鐵綫及屯馬綫一期的首班車將延至上午7時30分開出，列車服務會盡快恢復，乘客請留意最新車務資訊，受影響的乘客可使用其他交通工具。港鐵亦提供多條免費接駁巴士路綫; 除M24，K99及W3沿途設上落站外，其他為特快路綫，不設中途站，方便您繼續行程感謝您的體諒

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