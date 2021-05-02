一名居於東涌映灣園第11座、未有外遊紀錄的39歲菲傭早前確診染疫，並被驗出帶有N501Y及E484K變種病毒基因，港大及理大的分析均顯示該名菲傭與首宗社區變種病毒個案、佐敦印裔男子有傳播關係。當局今午在東涌區內新增1個小型採樣站至總共4個流動採樣站，大批市民排隊做檢測。

東涌北公園七人硬地足球場流動採樣站於今日的開放時間為上午10時至晚上8時，服務對象為所有市民。今早9時，現場已有約300人排隊。

「嚟咗幾次都排唔到呀！」蕭婆婆前日和昨日也到過採樣站，但因為太多人而放棄，但為求安心，今日特意提早於7時前來，務求一定做到。「（昨日）下晝嚟到佢話冇飛，冇得（檢測），咁咪今日早啲囉。」

確診菲傭的女僱主是東涌靈糧堂秀德小學的老師，旁邊靈糧堂怡文中學一名中一女生李同學，今早9時半左右到來排隊。她指，現時學校以「半日實體課、半日網課」的形式進行教學，上周五（30日）收到校方通知，學生需完成檢測、獲得陰性結果證明才可回校上課。她認為安排在東涌北公園流動採樣站的安排欠佳，因為天氣炎熱「室外好曬」。

東涌區內另外兩個流動採樣站位於東薈城露天廣場和富東邨富東廣場外，服務對象分別為東薈城員工及訪客，與及須接受強制檢測人士。這兩個流動採樣站的開放時間同為上午10時至晚上8時。其中東薈城流動採樣站在11時左右有約100人排隊。

至於新增的小型採樣站，今早11時，當局指因應東涌居民在短時間內對區內檢測服務需求增加，民政事務總署委託中檢醫學檢驗有限公司，於今日在東涌達東路花園設置小型臨時流動採樣站。開放時間為今日下午2時至晚上8時，可提供約540個服務名額，先到先得。

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