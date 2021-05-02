警方拘捕一名男子，並在兩部廢車內撿獲共100公斤可卡因，價值約1.3億元，是本年度第三宗過億元的毒品案，行動中拘捕一名36歲本地男子。

毒品調查科（行動）總督察葉秀蘭簡報案情稱，警方根據線報得知歹徒利用棄置私家車藏毒，於上周五（4月30日）中午時分，在元朗僑興路白沙村一村屋單位外截查一名目標男子，在附近一部私家車及七人車內撿獲99磚及1包可卡因，所有毒品總值1.3億元，稍後又在單位內撿獲一批毒品包裝工具。

兩部車的行車證過期一段時間，疑犯報稱維修工人，並非兩車車主，相信他是集團成員，負責存儲及分銷。他涉嫌販毒，將於明日在屯門裁判法院提堂。販毒是嚴重罪行，一經定罪，最高可判500萬元及終身監禁。

毒品調查科（行動）高級警司吳穎詩指，犯罪集團以往多利用私人單位或工廈藏毒，今次利用停泊鄉郊地區的車輛，目的是增加其流動性，避開保安員及住戶的懷疑。

吳續指，販毒集團以防水袋及膠紙密封毒品，懷疑經船運入境，相信與全球疫情實施出入境限制，毒販無法靠遊客偷運毒品出入境有關。由於撿獲的防水袋仍有濕氣，相信該批毒品近日才到港，未流入市面，惟實質入境日期及毒品的流向，仍有待調查，警方仍在追蹤集團主腦及其他成員。

葉補充，將毒品藏在廢置車輛非首次，但也不常見，而且今次數量相當多，「棄置車場無人會留意到」， 目的就是掩人耳目。警方相信歹徒未必一次過將毒品供應市場，有機會入境後逐批推出。

上月初警方才破獲歷來最大宗可卡因販毒案，在火炭工廈單位及沙田住宅單位撿獲共重706公斤、總值約9.3億元可卡因，2名分別19及25歲男子涉嫌販毒被捕。兩人被捕後於上月5日被押上沙田裁判法院提堂，他們在庭上透過律師投訴遭警員「打嚇氹」。

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