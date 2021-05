當局昨日及今日一連兩日在4個地點加設外傭專用採樣站,昨日各站均大排長龍,當局今日新增多一個外傭專用採樣站,位於尖沙嘴九龍公園小型足球場,朝10晚8運作。油尖旺區議員陳嘉朗在facebook表示,早上10時到場視察,只有約20人排隊,「呢邊排5分鐘攪掂,中環排緊1-2小時!」呼籲僱主可通知外傭到場檢測,免輪候之苦。

陳嘉朗facebook帖文:

[外籍家傭強檢資訊 Mandatory COVID-19 test for domestic workers]

政府今日2/5在尖沙嘴加開一外傭專用檢測站,地址為九龍公園硬地足球場,時間為10:00至20:00,只此一天。

Additional COVID-19 testing centre exclusive for domestic helpers will available at Kowloon Park football pitch on 2/5 Sunday from 10:00-20:00 (1 day only). Just 20 ppl waiting before start operation. Here just need to wait 5 mins while Central need to wait 1-2 hours!

(菲律賓文)

[Nauukol sa utos na kailangan sumailalim ang lahat ng domestic workers]

karagdagang COVID19 testing centre para lang sa mga domestic helper ay nakalaan sa Kowloon Park football pitch sa 2/5 , mula 10:00-20:00 (isang araw lamang)

