飼主失去愛寵，焦急之情可想而知。一名美甲師早前因搬屋將四歲英國短毛貓Mimi暫交前僱主照顧，卻所託非人，Mimi事後竟被人轉售圖利，前僱主一度開價五萬元要求女事主贖回不果後，更大玩失蹤。女事主報警後，警方雖拘捕涉案前僱主，但Mimi卻下落不明，生死未卜。女事主心痛形容如同痛失兒子，現時每日東奔西跑各向部門求助，又在社交平台公開事件，希望有心人能提供Mimi消息。她哽咽說：「我會用盡餘生所有時間，一定要搵Mimi。」

「隻貓對我好重要，我無屋企人，隻貓就係我屋企人。」貓主歐小姐與Mimi相依為命四年，未料突然會痛失愛貓，無法接受現實。

2017年，歐在「偷貓賊」岑男開設的美甲店擔任美甲師，岑帶來英短雄貓Mimi作為「生招牌」，一身銀白色毛髮與藍色碧眼，吸引不少女顧客玩貓兼美甲。惟岑經營數月即轉手，把不足半歲的Mimi轉贈歐。

作係養貓新手，歐小姐逐步上網學習照顧方法。雖然打針杜蟲做齊，但未有為愛貓打晶片。今年1月，歐因為搬屋，於是將Mimi交岑照顧一個月。「當時諗到佢都係前主人，交畀佢應該無問題。」

愛貓離家多日，歐小姐特別牽腸掛肚，其間多次要求探望Mimi，但岑以疫情為藉口，指家有小孩而採拖字訣。

直至2月中，岑男突然擅自為Mimi絕育，逐指貓咪傷口未癒，指歐小姐下月初才能見面。豈料，3月岑開始人間蒸發，停用所有電話號碼，又封鎖歐的社交網站。歐心急如焚，開始上網登尋貓啟示，輾轉成功聯絡岑。

面對歐窮追猛打，岑直認已將Mimi售賣他人，新主人更為Mimi植入晶片，指對方開價五萬才可「贖回」，歐斷言拒絕，岑再建議「私了」，即向歐繳付五萬作補償，不再追回Mimi，但歐堅持「要貓不要錢」，最終岑承諾會自行籌錢贖貓，並約定3月中將Mimi帶回，不過隨後又再玩失蹤，歐惟有報警。

本月13日，警方雖拘捕岑，不過Mimi依然下落不明。據警方向她表示，岑解釋遺失手機，故未能聯絡Mimi的買家，不過她就質疑岑滿口大話。

「好似唔見咗四歲嘅仔。」她嚎哭說，現時只能以自己方式尋找Mimi，包括在社交平台公開事件，希望有心人可提供線索，又奔走警方、區議員甚至傳媒。「可以做都做晒，我拜神都拜埋，只係想搵番Mimi！」她明知尋回Mimi的機會十分渺茫，但她揚言絕不會放棄，「我會用盡所有時間，一定要搵Mimi，我只係想知佢係咪仲生存緊，生活係咪過得安好...就算幾年之後先見得番，至少我仲見到佢。」

至於被指偷貓圖利的姓岑男子，除經營繁殖場、美甲店，於屯門亦有一間晶石專門店。據歐形容，其繁殖場過往曾被顧客指摘賣病貓。

警方表示，黃大仙警署於3月17日接獲一名30歲姓歐女子報案，指她一月把她飼養的一隻貓交給一名姓岑的男子代為照顧，但其後該名男子並沒有把貓交還報案人。在報案人追問下，該名男子表示他已將貓轉售他人，而自此之後該名男子更失去聯絡。

案件轉交由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進，並於4月13日下午，以涉嫌盜竊，在屯門拘捕一名22歲姓岑男子，他已獲准保釋候查，五月中旬向警方報到。

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