將愛貓交前僱主託養的女事主歐小姐，「尋貓記」歷時近三個月，最後揭發Mimi已被前僱主轉售，新主人更為其植作晶片，歐小姐坦言一旦尋回Mimi，無論如何亦會將牠爭取回到身邊，換言之，事件分分鐘演變成爭貓案。有法律界人士表示，若證實新舊貓主均以合法途徑獲得貓隻，只能透過協商方法解決。

歐小姐雖然未為Mimi植入晶片，但由於她過往一直有習慣為Mimi儲起掉下的貓鬚，另外，亦會保留Mimi求診的覆診單據，認為會成為她將來爭貓的有力證據。

大律師陸偉雄表示，這類情況與一般賊贓被轉賣到當舖情況相似，新售主人同樣在合法情況購入，包括真金白銀下購入、事前不知道屬賊贓，在此大前提下，雙方都可被視為財物擁有者。他直言，此情況法律上沒有特定方法處理，一般做法是透過雙方協商，如物品屬有價值物件，雙方各佔一半擁有權，亦即各承受一半損失，並以物件實際價值為準。

至於貓隻，雖難以各佔一半，但可被換為同等價值金額，由其中一方賠償一半價值給對方，若雙方都不肯讓步，便要交由法庭處理，法官會視乎情況再作決定。

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