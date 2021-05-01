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變種病毒｜強檢期限倒數7日 外傭早起到港鐵站取收集包

4小時前

政府要求全港37萬外傭在5月9日或之前接受檢測，並在外傭工作簽證加入必須打疫苗的新要求，已打2針疫苗及已過14日的外傭可獲豁免。昨天當局增設4個採樣站供外傭檢測，連同染疫菲傭居住的東涌東薈城採樣站，均出現「打蛇餅」情況，今早港鐵多個樣本收集包自助機亦同樣現人龍，每個站1千個樣本收集包瞬間派完。

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港鐵其中20個車站現時均設有樣本收集包自助機供免費提取，其中調景嶺站今天派發約1千個。早於清晨5時左右，車站開門，即有人到來領取。當時排隊人數不多，包括有外傭僱主及外傭。

其中一名外籍女傭用半鹹淡的廣東話說：「早上約5時半起床，因要強制檢測，昨日有人龍，好麻煩，驚攞唔到，5點半起身。喺寶琳嗰邊過嚟，我驚排隊會好長。」她假日都與同鄉有聚會，已通知她們可以取樣本收集包。

另外，有市民聘請外傭，故前來替外傭取樣本收集包。一名女僱主表示，今天取了3個給外傭及親友。市民李先生表示，因公司要求員工每星期檢測，否則要停工，故經常前來取樣本收集包，今早不多人，排隊時間約5分鐘。

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