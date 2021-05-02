中環遮打道行人專用區（近巴士站）專門為外傭而設的採樣站，下午時分約有500人排隊，人龍沿專用區鐵欄外伸延，圍欄內有大堆外傭正在整理包裹，一箱二箱物品相信寄回家鄉，場面墟冚。有外傭團體在遮打道拉起「停止對外國家庭傭工的侮辱和選擇性執法」橫額，以及舉高紙牌抗議：「we are not virus carrier」（我們不是病毒帶菌者）、「end discrimination」（停止歧視）。

警員到場派傳單呼籲外傭保持社交距離，勞工處人員亦拉起保持1.5米社交距離的橫額在行人專用區行走，向在場外傭展示 ，有警員帶有大聲公，呼籲外傭切勿多於4人聚集，不過可見現場外傭聚集人數，一般分成不多於4人的小組，大部分均有戴口罩。

不少外傭對今次措施深感不滿，其中就有數人拉橫額及開咪聲討。來港4年的Lia Bolawan是一個關注菲傭在港權益的組織成員，她與其他成員在遮打道檢測站外，拉起不同的反對歧視橫額。港府標籤外傭為特定群組，更實行「打針換約」及強制檢疫，行為被視為歧視。Lia明言外傭不是帶菌者，大部分人已自覺接種疫苗，而且每週會自行做檢測，認為政府強制的措施使人反感，把外傭標籤。

「你睇下條隊，真係有社交距離咩？冇喎！」Lia質疑強制檢測成效，外傭被迫排隊輪候，長長人龍之間根本沒有社交距離，反而更為危險。而且外傭一星期只有一日休息，強制檢測令她們唯一一日休息都被剝削。而勞福局局長羅致光日前發言，指外傭「可以揀唔嚟香港工作」，Lia批評對方語帶侮辱，「我哋為香港，為顧主努力工作，佢竟然講咁講」，加上一般外傭工作上不時受剝削，希望政府關注權益。

Julieann與表親Arlene來港3年，兩人已完成檢測，但認為只規定外傭接種疫苗行為不公平。Julieann指一直有按顧主指示做檢測，健康良好，不明白港府強制外傭打針舉動，她指公平起見，應要求所有人打針，而她亦自言未決定選擇接種哪支疫苗。而Arlene已接種Biontech一星期，暫時未有不適。

另外，中環愛丁堡廣場採樣站供所有巿民檢測，同樣大排長龍，當中亦有外傭排隊。

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