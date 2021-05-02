大埔一名牙醫被指在剝牙期間涉嫌非禮女病人，女事主事後透過朋友在fb出文指控，聲稱被人「係咁攬實我膊頭，隻手狂壓落我個胸」，最後報警求助。警方經深入調查，前日（4月30日）於大埔拘捕一名58歲男子，涉嫌非禮。《蘋果》今日向涉事牙醫了解事件，發現他今日仍有開業，惟他則表示：「冇乜嘢comment」。

上月尾一名女子因牙痛問題，而到大埔翠屏商場的牙醫診所求醫，她聲稱剝智慧齒期間疑遭牙醫非禮，其後她透過朋友在fb發帖大吐苦水，憶述該名牙醫在過程中「係咁攬實我膊頭，係咁摸我個頭，隻手狂壓落我個胸，唔講以為我隻智慧齒生咗喺我心口」。

其間，女事主曾問牙醫「係咪已經剝咗」，但對方指仍未完成，未幾又再籍詞撫摸她的膊頭與頭，她只好表示無奈「擘大眼」，又指今次是她第一次剝牙，惟牙醫曾打3支麻醉針，令她非常驚慌，最後她離開前曾作出投訴，但牙醫僅稱「唔好意思」。女事主直斥涉事牙醫是「死淫棍」，呼籲網民不要再光顧，又指自己已就事件報警，希望其他曾有相同經歷的人到警署備案。

事後有多名網民留言，聲稱曾遇到同類事情，直斥涉事牙醫無醫德，向女病人在無助的情況下施以「鹹豬手」，其中更有女網友指自己讀中學時，涉事醫生疑將「成條手臂壓落心口」，當時診所內並無護士，令她留下陰影。

警方表示，馬鞍山警署於4月27日下午接獲一名28歲女子報案，指她於同日上午在大埔安慈路懷疑被一名男子非禮，案件起初由沙田警區刑事調查隊跟進，後交由大埔警區刑事調查隊接手調查。經深入調查後，警員4月30日在大埔區拘捕一名58歲男子，涉嫌非禮。

涉事牙醫：冇乜嘢comment

《蘋果》今午到場了解，發現涉事診所仍有營業，有街坊指牙醫在上址開業逾30年，並無聘請助護，屬「一人診所」。記者進入診所後，未見任何助護或接待員，該名涉事牙醫隨即步出櫃檯，記者表明身份並問他對今次涉嫌非禮事件有何回應，他只回覆一句：「冇乜嘢comment」，然後不發一言，轉身離開櫃檯，未有回答其他問題。

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