今次大東山爛頭營義工團發起維修山頂水箱行動，所謂「爛頭營」營地，其實是大東山山頂石屋建築群的俗稱，該處早於上世紀20年代，由洋人傳教士為避暑以及「想更接近神」，在山上建多間小石屋而成，當中亦建有小型儲水箱。如今石屋群經常吸引大批市民登山打卡，樂此不疲。

爛頭營位處大東山與二東山之間，約有20間石屋。大東山西靠鳳凰山，是香港第三高山，英譯日落峰﹙Sun Set Peak﹚，以賞日出及秋季的芒草著名。據知早於上世紀1923年，一批傳教士僱用石工，就地取材在山頂上建了20間石屋，作為休養丶退修和避暑之用。石牆厚達16吋，可抵禦大東山經常出現的烈風。

現時爛頭營石屋建築群業權，由教會和私人擁有。據資料，首位華人屋主是資深導演翁維銓，近半世紀前接手石屋。不過，近年經常有公眾人士擅自攀爬，或在石屋外紮營露宿，既造成危險，亦引起環境衞生問題。由於不涉郊野公園範圍，去年中漁農自護理署建議把石屋所屬的土地納入郊野公園範圍，經郊野公園委員會討論後，有委員建議在該區設立法定露營地點，滿足市民露營需要。

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