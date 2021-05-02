政府前日強迫37萬名外傭接受在5月9日或之前檢測，一連兩日假期在4個外傭聚集地點加設檢測站，昨日中環遮打道及維園檢測站大排長龍，高峯期有千人輪候。早上維園檢測站依然有逾千名外傭排隊輪候採樣，連日陽光普照，眾人撐傘排隊等候。有外傭批評只得9日時間檢測太倉卒，亦有外傭直言對當局規定續約或完約換僱主的外傭須接種疫苗的措施有所保留，聲言如果身體有問題，不會打針。

當局今日繼續在4個地點加設採樣站，包括：中環遮打道行人專用區（近巴士站）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）、荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口），由早上10時至晚上8時，為外傭提供免費檢測。

來港4年的菲傭Ednalyn指，檢測安排可以接受，但只得9日時間要完成檢測實在太趕，時間並不足夠。另一名外傭稱，之前心臟不舒服曾入院，不確定身體是否有毛病，「如果有問題我唔打針，驚囉（副作用）」。另一名外傭Vivi亦異口同聲稱：「我自己睇清況，睇下自己有冇乜問題，如果有問題，唔打㗎喇。」被問到是否寧願不在港打工，她說：「係呀係呀」。不過她補充，如當局有豁免機制選擇，她會考慮申請豁免。

印傭Rotul來港工作已近20年，她清晨5時半已到達維園排隊檢測，她稱因得知昨日維園人頭湧湧，所以一早食過早餐就到場等候。她指上星期已接種一劑復必泰疫苗，她直言「之前僱主叫我打，我唔敢，然後聽到印度好多問題，自己又驚，而家打咗就安心啲」。她笑指自己已58歲，年紀大，打針為了保護自己。

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