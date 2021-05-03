中午約12時許，上水石湖墟街市對開空地，一名便裝警員巡邏期間，截查一名身形肥胖穿灰衣的可疑男子，其間灰衣漢拒絕合作，並與便裝警發生爭執，其間有人大聲挑釁警員說「你打吖，你打吖！」並一度取出利器對峙，街坊見狀以為是兩名途人打架，報警求助，其後便裝警從袋內取出配槍，並指向灰衣漢，灰衣漢似未有畏懼，仍站着與警員對峙，稍後同袍增援而至，灰衣漢情緒逐漸平伏終被制服。

從讀者提供的拍攝片段顯示，便裝警擎槍指向灰衣漢時，灰衣漢仍蹺手氣定神閒，其後便裝警的同袍陸續趕至增援，取出伸縮警棍戒備，勒令灰衣漢坐在花槽壆，灰衣漢舉起雙手，被便衣警搜身。據圍觀的街坊表示，他們聽到大片嘈雜聲，查看發現兩人正在爭執，推推撞撞，有人期間大叫「你打吖，你打吖」，一度有街坊分開二人，「隔咗陣，瘦嗰個（警員）就拎支槍出嚟！」

現場消息指，灰衣漢報稱無業，疑因欠交罰款遭通緝，他遭截查時曾出手襲擊警員，更一度亮出指甲銼利器，警員於是拔搶戒備。

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