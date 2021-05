港府強制37萬名外傭在5月9日或之前接受病毒檢測,更預告續約或簽新約的外傭必須接種疫苗,菲律賓外長洛欽(Teodoro Locsin)及菲律賓駐港總領事特哈達(Raly Tejada)昨分別批評港府做法有歧視意味,稱事前未被諮詢。過去兩日假期,成千上萬名外傭逼爆4個專門為外傭而設的採樣站,今日專門採樣站已關閉,外傭可在各區合共48個社區檢測中心或流動採樣站檢測。中環愛丁堡廣場的採樣站早上約500人排隊候檢,8成排隊人士均為外傭。

早上下着毛毛雨,愛丁堡廣場的流動採樣站朝10晚8供所有巿民檢測,但早於7時已有外傭到場排隊等候檢測。對於港府預告續約或簽新約的外傭必須接種疫苗,有菲傭慨嘆別無他選的情況下,惟有照辦,但個人絕對不想接種疫苗。

外傭Jaquelyn早上7時到場排隊,前面已有7個人,她說:「朝早早啲冇咁多人,夜啲驚好多人」。雖然今日是工作天,但她稱:「我老闆可以畀我咁樣(來檢測),我老闆好好」。來港14年的Jaquelyn坦言,一名菲傭染疫便要全港外傭強檢的做法帶有歧視意味,「1個人(確診),點解要test everybody」,不過她接受檢測的用意都是為安全着想。

今日放假的Jina早上8時半到場排隊,她說這是她首次接受檢測,被問到港府欲要求所有外傭續約或簽新約時必需接種疫苗,她坦承對有關安排感不悅,語帶無奈說:「If you don’t have other choice, I think we can just take it.」(如果別無他選,我們只能接受)。不過,她認為當局要求全港外傭強檢的做法不存在歧視,明白當局只想追蹤病毒。

菲律賓外長洛欽昨炮轟港府有關做法有歧視意味,標籤了菲傭;菲律賓駐港總領事特哈達接受《南華早報》訪問時,敦促港府切勿強迫外傭接種疫苗,強調港府的措施不應具有歧視性,若打針成為來港工作的必要條件,應涵蓋所有來港工作人士。政府昨晚回應指一直就抗疫事宜與外傭來源地駐港總領事館保持聯繫。就日後外傭申請續約時須接受疫苗注射的安排,特區政府會繼續與相關總領事館保持聯絡溝通。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

你敢爆,我敢獎! 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電:63836568