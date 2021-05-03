《大公報》連日刊文針對法輪功，指控法輪功違反《港區國安法》，要求取締。法輪功4名學員，下午4時許前往位於香港仔田灣的《大公報》總部外示威，抗議《大公報》連日刊文針對法輪功，要求《大公報》撤銷文章並公開道歉。

其中法輪功佛學會會長梁珍朗讀聲明，不滿《大公報》誣衊法輪功，指法輪功為香港合法社團，《基本法》保障法輪功合法地位和信仰自由，對《大公報》編輯部不懂香港法律感痛心 ，強調會保留訴訟權利。

梁珍又指控被《大公報》記者長時間跟蹤，指自己是守法香港普通居民，批評有關手法傷害她及其家人的私隱權，影響其正常工作和生活，對此嚴重抗議。法輪功指《大公報》報道違背事實、煽動仇恨，要求《大公報》立刻撤銷針對法輪功文章，並公開道歉。其後，法輪功學員打算向《大公報》遞交抗議信，一名職員落樓 ，但沒有回應事件，亦拒收信件。

《大公報》自上月20日起，連日刊登題為「法輪功揭秘」的專題報道針對法輪功。其中在上月28日一篇報道，《大公報》記者以「放蛇」方式進入法輪功，列出法輪功「三大罪狀」，分別是長期攻擊國家和政府、煽動情緒利用民眾信任斂財，和宣傳迷信偽科學。

上月29日，《大公報》刊登題為「依法取締邪教 維護香港安寧」的社評，指「香港已有國安法，不容反中亂港勢力繼續橫行……相信法輪功在香港逍遙法外的日子也不會長了」。

《大公報》暫未回應事件，本報電郵向《大公報》查詢，有待回覆。

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