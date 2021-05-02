屯門藍地發生警員拔槍案件，3人被捕，兩名警員受傷。昨晚約9時，五柳路美林閣一獨立屋住戶，透過閉路電視發現有賊人入屋，即時逃回房間躲避報案。

衝鋒隊警員接報趕到，於單位內發現一名內地賊人，即時拔槍將其制服。又於屋外發現另一內地賊人及其同黨，同黨更手持一支約1米長伸縮棍企圖施襲，於是再次拔槍喝止，同黨乘亂逃去。混亂間有兩名警員手腳受輕傷，經包紮後拒絕送院。警員又於單位外發現一輛可疑黑色私家車駛走，即時展開追截，於數十米一間士多外將私家車截停，拘捕一名39歲姓余男司機，懷疑與案件有關。

大批警員接報到場增援，正追緝在逃賊人，年約30至40歲男子，身高約1.7米，壯身材，案發時身穿黑色上衣、黑色長褲及手持一支伸縮棍。住戶點算後，發現約1.3萬元現金、約值22.4萬元金器、首飾及珠寶被盜。案件列爆竊，交由屯門刑事調查隊跟進。

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