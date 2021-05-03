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變種病毒流入社區，市民人心惶惶，今日（3日）是連續第3日沒有新增本地個案，但至晚上再有大廈出現初步確診個案需要撤離。晚上9時半，政府表示尖沙嘴金巴利道69號美園大廈，由於出現涉及印度來港的初步確診女患者，懷疑帶有變種病毒，她更曾於社區逗留一星期，因此所有住戶須撤離，並接受隔離檢疫21日，意味着本地零確診紀錄將再次斷纜。

早在晚上8時許，大批警員和全副防疫裝備人員，在沒有任何先兆下，突然冒着風雨，抵達美園大廈外，驅趕附近停泊車輛，並架設封鎖範圍，大廈樓下兩間商舖亦拉閘暫停營業。一直至晚上9時半，政府始發新聞稿交代撤離。

印度來港已檢疫21日 留社區一周後始初確

政府在新聞稿中交代撤離原因，指大廈出現初步確診個案，患者為一名28歲女子，未有提及國籍，是家庭主婦，個案初步顯示涉及N501Y變種病毒株。

衞生署提到，該名患者4月4日印度來港，完成21日檢疫後，逗留社區一星期，中間曾檢測過兩次，至5月2日始確定為初步確診。因此，當局將該大廈所有樓層約40個單位的所有住客，強制撤離檢疫21日，沒有病徵的住戶送往檢疫中心；若住戶出現病徵，則會被送往醫院接受治療。

● 患者印度來港後流程

4月4日：乘搭航班UK6395，從印度德里飛抵香港。

4月4日至25日：富豪東方酒店進行檢疫。

4月25日：完成檢疫返回美園大廈住所。

4月26日：到伊利沙伯醫院求診，於急症室採集的樣本對病毒呈陰性。

4月30日：到社區檢測中心進行抵港後第26日檢測，其結果為「不確定」。

5月2日：獲安排入院接受進一步檢測，結果呈初步陽性，並對病毒抗體呈陽性。

大廈寫字樓租戶徬徨 區議員批安排混亂

晚上10時許，陸續由衞生署小巴到場，準備接載居民。另外不時有居民打算返回大廈，他們似乎不知需要撤離，向大廈外警員查詢情況，其後獲安排返回大廈。與此同時，亦有相信是居民的親友帶着一袋袋物資到樓下，為即將撤離的居民送上物資，而居民亦獲允許短暫落樓接收。

大廈3樓寫字樓租戶陳女士收到大廈業主通知後，返回公司了解情況。她表示自己今日 「擺酒請飲」，雖然自己並非居住該大廈，但收到通知後仍擔心不前往檢疫隔離會有刑責，遂在飲宴完結後，馬不停蹄返回公司向樓下警方查詢，直指「陣間唔返俾佢check到，拉鬼咗我咪死」。陳女士返回大廈時，手上拿着行李箱，她指行李箱內都是飲宴用衣物，並非撤離用物資，坦言相當「論盡」。

陳女士提到，由於上班時間大廈沒有太多居民，故自己也未有特別留意大廈品流複雜與否，而衛生方面也不算太差，日日都有人倒垃圾。陳女士受訪後，前往大廈樓下向警員查詢，其後獲准進入大廈，未知此後如何。

油尖旺區議員賀卓軒批評政府安排混亂，昨日（2日）已確定28歲女子染疫，但至今晚9時許才公布，令居民及附近商戶措手不及，其中一間韓國食店老闆今午已向他投訴，收到客人查問指政府通知他指根據安心出行紀錄，他曾在該餐廳逗留，需要進行強檢，卻沒有交代詳情，食店老闆以為有職員或食客染疫 ，一直憂心如焚，後來才知是美園大廈出事。

賀卓軒又說，今日接觸過兩三名美園大廈住客，大都批評政府突然封鎖大廈，將送往隔離營檢疫21日，打亂工作及生活：「有啲話有重要事情要做，依家唔知點算？」他希望政府以後增加透明度及盡快公布疫情，讓居民有充足準備。

本港目前六宗變種病毒個案

●居住地點：佐敦伯嘉士大廈

29歲印度裔男子（11,643）3月19日由杜拜抵港，於尖沙嘴華美達酒店完成檢疫，4月17日初步確診

印度裔男子31歲女友人（11,672），4月18日初步確診

● 居住地點：半山堅尼地道8號Kennedy Terrace

38歲菲傭（11,730）3月27日抵港，於西營盤華美達酒店檢疫，4月24日初步確診。

●居住地點：東涌映灣園第悅濤軒第11座

39歲菲傭（11,773）沒有外遊紀錄，日常主要在東涌活動及曾到青衣聖多默宗徒堂唱詩，4月29日初步確診。

菲傭照顧的10個月大女嬰（11,774）疑遭到感染，4月29日初步確診。

●居住地點：尖沙嘴美園大廈

28歲女子家庭主婦，5月3日初步確診。

資料來源：衞生防護中心

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