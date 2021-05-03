65歲「長毛」梁國雄，因8.18和平遊行被控組織及參與未經批准集結，上月中被判罪成重囚18個月，今日下午約3時半，讀者江小姐在明愛醫院懷明樓3樓內科門診赫見長毛在場候診，他由懲教署人員押解、腰纏鎖鏈及鎖上手銬，進入其中一個診症室。

江小姐眼見長毛體形消瘦，在診症室內逗留10至15分鐘後由懲教人員押走，但未幾醫生走出來找其蹤影，長毛再次被帶入診症室，數分鐘後離開，前往藥房取藥。在場候診人士，有支持者向長毛點頭問好，長毛亦點頭微笑示意。江小姐直言，覺得長毛「瘦咗好多」，希望他在獄中撐住。

社民連主席黃浩銘表示，以他所知，長毛於3月初47子參與民主派初選案因馬拉松聆訊，曾不支暈倒送院，因此今日需前往明愛醫院覆診。翻查資料，3月1日47名因參與民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權」的民主派人士，面對14小時馬拉松式聆訊，並無進食下，一眾被告疲憊不堪，終捱至翌日凌晨2時許，首先女被告楊雪盈不適暈倒，其後譚凱邦及梁國雄等陸續不支送院。

此外，前年8月18日大量市民參加民陣在維園的流水式集會，大雨中和平爭取五大訴求。黎智英、李卓人等9名泛民人士被控當天組織及參與未經批准遊行，梁國雄被判罪成，刑期最長重囚18個月。據知，長毛患有冠心病，三條血管中兩條栓塞逾5成，需每日接受治療。

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