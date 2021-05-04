衞生防護中心正跟進早前涉及N501Y變種病毒株的確診本地個案，分別為佐敦伯嘉士大廈29歲印度裔男子及其31歲女友人，以及東涌映灣園39歲菲傭。該三宗個案均於4月11日到訪東涌東薈城，印度裔男子及其女友當日更光顧東涌海堤灣畔地下食肆Curry Lounge。政府已向曾於4月11日於該兩個處所逗留的人士（包括訪客和員工）發出強檢公告。

海堤灣畔地下食肆Curry Lounge今日沒有營業，門外貼出英文告示，指因有確診人士曾光顧餐廳，因此餐廳需要停業進行消毒清潔。至於東涌東薈城今日照常營業。

政府發出的強檢公告規定，任何在上月十一日曾身處香港新界大嶼山東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於本月六日或之前接受檢測。受檢人士若在上月三十日至本月三日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，任何在上月十一日曾身處香港新界大嶼山東涌東涌海濱路8號海堤灣畔地下S號鋪Curry Lounge的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於本月六日或之前接受檢測。

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