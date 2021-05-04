葵涌石籬二邨石禧樓一名33歲男住客，涉嫌昨日（3日）凌晨闖入同幢一名28歲獨居女子家中，不但掠奪財物，更企圖性侵。該名女子其後借故打電話，成功與男友人聯絡，男友人其後趕至，與作案男住客糾纏。男住客見事敗逃之夭夭，警方接報調查後，同日將他拘捕，搜查男住客住所期間竟發現女受害人部份衣物。目前該男住客犯案動機仍在調查。

警方表示，昨日（3日）凌晨2時半左右接報，指葵涌石籬二邨石禧樓有賊人闖入一名28歲獨居女子單位，將單位內如手袋等財物奪走，並將部份財物抛出窗外，其間更企圖性侵女戶主。

賊人作案期間，女戶主借故打電話，其後致電29歲男友人求救。男友人收到求救電話後趕至現場，糾纏期間男友人被賊人用玻璃樽扑傷頭部，賊人其後奪門而逃。兩男女報案求助後送院治理，現已出院。

警方調查後，鎖定一名居住於同幢大廈一名33歲姓王男住客，同日以「入屋犯法」及「傷人」罪將他拘捕，他報稱是酒樓經理，正被扣留調查。另外，警方起回受害人失物，又在疑犯單位內發現女受害人部份衣物。

案件目前仍在調查，警方拒絕透露案情其他細節和被捕男更多資料，僅指調查方向包括疑犯犯案動機、如何進入單位、各名涉案人士是否相識，以及疑犯精神狀態等。

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