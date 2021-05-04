荃灣荃威花園R座懷疑有菲傭確診，菲傭與戶主一家四口，據悉已被送往隔離中心檢疫。屋苑管理處今早安排清潔人員，身穿全套保護袍到R座進行消毒工作。

荃灣區議員趙恩今早在facebook專頁表示，今早接獲衞生署通知，荃威花園R座有一名外傭確診，據悉該菲律賓籍外傭3月底到港，其間曾經五次接受病毒測試，外傭於昨晚6時已被接走前往接受詳細檢查。管業處已把R座2號升降機暫停關閉，直至專業清潔人員完成消毒工作。

他續稱，衞生署人員今早再到R座接走一家四口，前往隔離檢疫中心接受醫學觀察，據悉有關家庭與外傭同住，管業處現正安排R座樓層、公眾地方消毒工作，R座2號升降機暫時停止運作。

屋苑管理處昨日已貼出緊急通告，指R座發現新型冠狀病毒緊密接觸者個案，已即時加強公用地方的清毒及清潔工作，同時亦已安排清潔承辦商於昨晚在R座地下大堂和樓層及後樓梯等公用地方及設施，以及在J座和P座進行消毒霧化工作。

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