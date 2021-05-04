染變種病毒的東涌映灣園菲傭牽一髮動全身，港府勒令全港37萬外傭須在本月9日前進行強制檢測，令全港外傭在過去周六日，被迫捨棄假期的休息時間，在檢測站日曬雨淋，大排長龍輪候作檢測。而杜拜來港住佐敦的印裔男及其女友的確診個案，令港人對印度餐廳望而卻步，印度食肆生意大跌九成，老闆叫苦連天。

尖沙嘴重慶大廈是印巴裔人士集中之地，《蘋果》今日到場採訪，店舖、食肆雖有開門，但人流冷清，門堪羅雀。居港53年的印度人Bob，他說剛在上周做了病毒檢測，他認為是需要的，每人都應該做（檢測）。他覺得進行檢測並無問題，亦不擔心變種病毒在其少數族裔群組廣傳。

不過，在重慶大廈內開餐廳的Jacky，則埋怨印度人確診新聞報道一出，對其生意影響極大。「呢個印度人中招，就驚第二個印度人會否都有病，呢兩個星期生意額跌咗99%，一日得兩、三枱客，你話死唔死，係禮拜五、六、日先好啲，放假出嚟食吓飯，禮拜一至四完全冇生意，好淡，淡到離晒譜！新聞一出，個個都驚，香港人最驚呢啲嘢，起碼一個月冇生意，啲人要睇吓21日之內重慶有冇事發生。」他指政府不應「搞大件事」，「唔好嚇到人個個都驚晒，香港係好地方，唔好搞到人哋個個都驚，唔好搞大件事，生意影響好大，跌咗90至99%。」他又說人人戴口罩不怕傳染，談到印度疫情失控，他說「啲人唔聽政府講，幾百萬人去選舉，坐埋一堆，一定有影響，集體傳染。」

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