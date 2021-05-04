有騙徒假扮警務人員致電99名市民，指他們涉及內地刑事案，要求他們提供身份證、提款卡密碼等敏感資料。其間，騙徒盜用兩名真實警員的姓名和編號，又能講出事主的姓名、出生日期等個人資料。99名市民接獲電話後，向警方報案或查詢，當中絕大部份未有上當，僅一人有提供敏感資料，最後損失9.5萬元。

警方表示，灣仔警區在上月21日至本月3日期間，一共接獲99名市民報案或查詢，稱收到一名陌生男子來電，對方訛稱是警察總部或商罪科警員，指事主牽涉內地刑事案件，例如是變賣個人資料洗黑錢、拖欠內地信用卡卡數等。騙徒行騙期間，有提供警員姓名和編號，更能講出事主個人資料，例如是全名、出生日期、身份證號碼頭三位數等。

事主一旦否認涉案，有關電話便轉駁至一個操普通話的男子接聽，對方自稱是內地執法人員，聲稱事主觸犯內地法例，需要作資產審查。其後，該名男子便利用事主急於證明自己清白的心理，透過視像對話，或是要求事主登入冒充內地部門的假網站，要求事主提供或輸入身份證、回鄉證、地址、提款卡、信用卡號碼、密碼等敏感資料，聲稱這些資料是用作洗脫嫌疑。

另外，警方提到騙徒行騙期間所提供警員姓名和編號，涉及真實警員，一人是已退休警員，另一人為在職警長，但並非駐守警察總部。警方強調，經調查沒有任何警員曾接觸案件中事主。被問及該兩名警員是否認識騙徒，警方指該兩名警員是完全與案件無關。至於騙徒如何取得該兩名警員姓名和編號，是否涉及外洩等，警方提到，兩名警員的姓名和編號，均在警方公開資料內可尋獲。

這99名事主中，包括69女30男， 介乎22至74歲，主要是無業或文職人員。警方提到，絕大部份都是意識到自己懷疑受騙，隨即報案求助，但有一人曾經登入騙徒假網站提供個人資料，其後損失9.5萬元。目前案件列以欺騙手段取得財產，交灣仔警區重案組第二隊跟進，暫時未有人被捕，仍在調查騙徒是如何取得事主個人資料。

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