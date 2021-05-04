警方正調查男屍身份。
下午1時半，警方接報青衣碼頭對開海面有一具男性浮屍，水警到場將屍體撈起，並搬至岸上。警方正調查死者身份，不排除為本月1日墮青衣南橋失蹤男子。
上周六(1/5)早上，警方接獲駕駛人士報案，指青衣南橋(葵青路)看到一名20-30歲男子，從橋面跳下墮海，警方於是通知消防派出消防輪，與海事處人員到現場一帶海面搜索，但未有發現。
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