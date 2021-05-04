【10:30】死守戶林先生被保安員抬出舖位。

【09:30】約100名戴上頭盔及手套的保安員，在死守戶林先生的舖位外，架起三層鐵馬，並築成人牆，準備進行清場行動。

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觀塘市中心重建項目「裕民坊」落成逾月並辦模型展覽，但其實裕民坊仍有三家商戶死守未走。繼上月中執達吏登門趕走羅姓商戶，另一死守戶林先生今日面臨被抬走。關注團體「活在觀塘」指林先生會死守舖位，要求市建局暫停行動，先與商戶對話。

今早8時許，約100名相信是市建局的保安員，陸續返回裕民坊保安室及辦事處集合，並搬運多箱頭盔及手套等物資進入辦事處，相信為稍後的清場行動做準備。

死守戶林先生今早照常開舖。活在觀塘負責人馮炳德一朝早便到場監察，他表示執達吏將於今早到場，然後便會進行清場行動，首先會勸喻留守者離開，若留守者拒絕離開，便會強行將留守者抬走，然後封舖。他表示，死守戶林先生，於凌晨2時許反鎖舖內留守，目前狀態良好。

馮炳德表示，會一直監察清場過程，希望不會有暴力情況出現，又指死守戶林先生不志在市建局的賠償，認為市建局根本不是以人為本，不負責任，沒有跟林先生對話，商討合理安置及賠償。馮炳德形容林先生經已心死，所以才會抵抗。

馮炳德認為商戶死守抵抗的局面，是「市建局做成，你利用公權力收咗觀塘，冇好好安置同賠償街坊，有違當初成立時以人為本同埋改善舊區居民生活目的，你唔肯同街坊傾，而根據執達令你係需要同街坊傾最後一個賠償價，你都唔肯傾，依然故我話係兩年前個賠償價，咁你大石砸死蟹，咁冇計囉」。

馮炳德透露，林先生經營裕民坊的舖位已有逾20年，做特賣場生意，主要售賣手機配件，亦會分租其他商戶賣衫。

上月14日逾30名戴頭盔執達吏清早抵裕民坊，撬開死守戶羅榕帶經營的潔具舖趕人，引發羅後來天台危坐，死控市建局一事。

市建局主理的觀塘市中心重建項目第二及三期計劃預計今年內完成，項目設施如「裕民坊」商場等已啟用逾月，將多家原裕民坊商戶，安置在商場地庫層「裕民市集」。惟有13個街邊流動小販檔的玲姐斥地庫裕民市集是個「死場」，無意進駐，「寧願喺街邊對住啲圍板都唔落去，死梗㗎嗰度，限制令又多，鑽個窿又唔得，企多個人又唔畀」。

市建局無正面回應今早會否派員收回單位，但指上月最近一次派員到訪時，已表明要求林先生於今日遷出，呼籲林接受搬遷方案。

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