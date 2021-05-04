16男女涉嫌盜用他人信用卡資料，在網上購買名牌衣物及電子產品，分別被香港及澳門警方拘捕，當中年紀最細為一名15歲學生。其中在本港被捕的9男女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」或「企圖以欺騙手段取得財產」罪被捕，涉及金額30萬港元。警方正調查案件背後是否有集團操控，不排除有進一步行動。警方提到，被捕9名港人當中，竟包括傳道師和法律顧問。

警方根據線報，於今年4月27日至5月3日期間，聯合澳門司法警察局採取「翊星行動」，打擊盜用信用卡騙案。行動中，香港警方及澳門司法警察局分別拘捕了9及7人，其中在澳門被捕的7男女，年齡介乎24-35歲。

在本港被捕的3男6女，15-60歲，無黑社會背景，報稱學生、售貨員、裝修工人、傳道師及法律顧問，涉案金額30萬港元，行動中警方撿獲5部電腦及10部手機。其中金額最大一單，被捕人盜用他人信用卡資料購買了兩部合共2萬元的手機。

警方網絡安全及科技罪案調查科高級督察周子健表示，被捕人士涉嫌利用不同非法手段取得信用卡資料，包括從資料外洩事件中取得他人的信用卡資料，然後利用資料再在網上購物，包括貴重衣物、電子設備及禮品卡等。

被問到被捕人士是否由犯罪集團招攬，還是在社交平台看到搵快錢廣告後犯案，周子健稱：「我哋睇到呢啲案件主要係喺社交平台度接觸到其他人要求佢哋做啲咁嘅活動嘅。」至於被捕人士背後是否由集團操控，周子健表示為警方調查方向之一，不排除會有進一步行動。

周子健指近年本港的信用卡騙案有上升趨勢，由2019年的123宗，升至去年的263宗，涉案金額亦由2019年的230萬，急升至去年的490萬元。

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