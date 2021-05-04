尖沙嘴金巴利道69號美園大廈，由於出現印度來港的初步確診28歲女患者，涉及N501Y變種病毒株。政府昨晚漏夜決定將該大廈所有樓層約40個單位的所有住客，強制撤離檢疫21日，沒有病徵的住戶送往檢疫中心；若住戶出現病徵，則會被送往醫院接受治療。居民連夜由衞生署安排的小巴接走往檢疫中心，至今凌晨2時所有居民撤離現場。由於美園大廈為商住兩用大廈，部份樓層設有商舖，今晨大廈未見有人出入，只有管理公司兩名職員曾到地下處理保安文件，未幾便離開，其間亦不見有工人到大廈消毒大清洗。

早上約11時，漁護署4名人員，穿上白色全副保護裝備登樓，其後撿走一隻放在籠內的白兔，相信是住戶留下，稍後將白兔送往檢疫。

衞生署指，美園大廈出現初步確診個案，患者為一名28歲女子，是家庭主婦，個案初步顯示涉及N501Y變種病毒株。該名患者4月4日印度來港，完成21日檢疫後，逗留社區一星期，中間曾檢測過兩次，至5月2日始確定為初步確診。政府指，任何人（包括但不限於住客、訪客及工作人員）如果在4月20日至5月3日期間，曾身處美園大廈的人士，須於5月6日或之前接受檢測。

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