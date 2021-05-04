41歲職業治療師王振東，上周二（4月27日）在上水天平商場一間24小時營業的健身中心內舉重期間昏迷。職員發現王的時候，其胸前壓住槓鈴。王留院6日，至本月2日中午12時41分不治。據悉，他生前曾於4月初接種第二針復必泰疫苗，王一直留醫的北區醫院稱，事件與病人今次入院無關。

王振東生前任職香港明愛康復服務，據有關網頁顯示，王畢業於香港中文大學健康科學碩士，並擁有感覺統合評估(SIPT)證書。王為一級職業治療師，為智障人士、自閉症人士及肢體傷殘人士提供職業治療服務。

據了解，王振東事發當日凌晨以臉部識別開門，獨自到天平商場一間24小時營業的健身中心。健身中心在該時段無職員當值，只靠閉路電視監察場內情況，當時同場有其他顧客。事發時王在健身室內進行槓鈴舉重訓練，其間疑遭槓鈴壓住胸部，數分鐘後其他客人發現他倒卧在「史密夫機」器材附近，昏迷不醒。救護員接報到場將王送往北區醫院搶救，情況危殆，搶救6日後於本月2日中午12時41分證實死亡。事件至今，涉事健身中心一直未有回應，今日《蘋果》再致電上水分店的職員，一名男職員只着記者將有關提問電郵至總公司，有待回覆。

北區醫院回覆查詢稱，事主於4月27日因遭重物壓傷昏迷，由救護車送到北區醫院急症室，並在深切治療部留醫，其後證實不治。北區醫院指院方在治理病人的過程中，知悉他於4月初曾經接種新冠疫苗，但有關事件與病人今次入院治療並無關係，院方已將個案轉交死因裁判官跟進。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，一般處所都會購買責任保險，就是在意外發生後，供申訴者索償。

羅少雄舉例，健身室、停車場、自助洗衣店及商場等，管理人有責任為使用者提供一個安全的地方，包括用具指引、衞生環境等等，不能以免責條款作推託。

當然，要是使用者明知處所沒有當值人員，追究上會有困難，但仍然可以研究處所的監察系統或通報系統是否足夠；只要證明有疏忽之處，即可提出索償。

至於責任保險，並非強制性的，保額亦視乎店主所投保；事主或家人可根據當事人的年齡及收入提出索償額。

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