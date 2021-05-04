有毒販利用東涌私人屋苑作為毒窟逃避追查，警方調查後周一（3日）拘捕一名17歲姓譚少女涉嫌販毒，並搜出超過市值600萬元毒品。

新界南總區反三合會行動組根據線報及調查，周一（3日）晚約7時半在東涌迎康街截查一名17歲少女，發現她手持膠袋藏有約230克毒品，包括懷疑「冰」毒、氯胺酮及可卡因。

其後，警方根據少女手上鑰匙，進入迎康街一個私人屋苑單位搜查，發現有關單位沒有任何家具，裏面藏有2.5公斤懷疑毒品，包括「冰」毒、氯胺酮、可卡因、海洛英、大麻及搖頭丸，另有一批毒品包裝工具以及及兩部電腦。警方提到，單位內發現一批水鞋，相信是用作收藏毒品掩人耳目。

隨後，警方再前往少女位於黃大仙彩雲邨的寓所，再發現7.5公斤懷疑毒品。行動中發現的毒品合共約10公斤，市鎮約值600萬元。

該名17歲少女涉嫌販毒被捕，報稱無業，現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。警方相信，不法之徒租用東涌私人屋苑單位存放毒品，以逃避警方追查。

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