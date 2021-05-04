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私家車刮花停泊車輛不顧而去 驚揭車內藏械套假牌 司機被捕涉黑幫背景

1小時前
警方展示所得證物，包括大批牛肉刀。

葵涌一輛私家車，撞到停泊車輛後不顧而去，停泊車輛車主發現車上有刮痕後來報案，其後警方透過停泊車輛的車Cam，追查到涉案司機和私家車，竟揭發男子有黑幫背景，而私家車內更藏有大批武器，儼然「流動武器庫」。

昨日（3日）下午4時許，葵涌一名市民報案，指自己早前將車輛停泊在新葵街一處，其後打算駛走時，發現車身出現一道刮痕，懷疑自己車輛曾被撞。警方調查車輛行車記錄儀後，發現一名男子駕駛私家車時，撞到停泊車輛後不顧而去。

其後，警方在附近街道搜查，發現懷疑涉案不顧而去私家車，並在該私家車55米外位置，發現一名與車Cam片段外貌相符的男子，遂上前截查，並在其身上搜出涉案私家車車匙。

隨後警方搜查私家車，發現大批武器，包括一把黑色懷疑仿製槍械、4把40厘米長利刀和4把60厘米長鐵，另有手套、帽、懷疑爆竊用具，以及兩個未登記車牌。另外私家車的底盤號碼也與車牌不符合，相信該私家車套有假牌，仍在尋找車主以了解車輛情況。

該男子43歲，有黑社會背景，其後被警方拘捕，涉嫌「藏有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」、「藏有工具可作非法用途」、「交通意外後不顧而去」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「行使虛假文書」罪被捕。

警方提到，早前有黑幫醖釀廝殺被破獲，相信該輛私家車為其中一方所有，以用作收藏武器，警方相信行動已制止一場黑幫械鬥。目前調查仍在繼續，不排除更多人被捕。

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