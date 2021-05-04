凌晨零時許，旺角廣東道1184號，一幢外牆搭有棚架的唐樓，唐二樓一單位突然冒煙起火。消防接獲多個火警報告趕到，動用一條喉及派出一隊煙帽隊撲救。其間約20居民走到唐樓天台暫避，另有約10名居民走到樓下逃生，有兩名女子疑吸入濃煙不適，其中一名40歲印度女子需送院治理，另一人拒絕送院。消防調查後相信是單位雜物起火，並探測到有助燃劑，起火原因有可疑。

據起火單位隔鄰住戶劉女士表示，事發時突然聽到一聲巨響，「聽到bomb一聲，一開門就唔出得嚟」，有大量濃煙由單位冒出，她邊雙手合什，邊說自己「好好彩，真係要還神。我冇買火險，最驚有人命！」她指該單位住有一名獨居漢，曾任職大學副教授，但後來精神有異，經常撿大量雜物回家，「佢有10兄弟姊妹，只得佢一個住喺度」，劉女士又指他有時更會睡在走廊，而事發時他並不在家。

被指為起火單位的戶主黎伯，事發後他拿着大袋小袋雜物，坐在路旁，並沒有回家。他最初不承認自己家起火，「我經過，點知仲乜」，又指自己有仔女照顧，並說自己在大角嘴開設機器廠，「聽日好多嘢做，生活冇問題，一樣照開工，日日都好多嘢做，做唔切，做電子零件，數碼。」（有街坊說你是大學副教授），他指自己對電子及五金較熟識，因而被街坊稱呼為「教授」。他其後拿着大袋小袋，緩緩步往大角嘴方向，未有回家。

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