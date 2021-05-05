一輛城巴傍晚沿赤柱東頭灣道行駛期間，撞倒一名鐵騎士後，鏟上行人路撞向大樹，之後更衝向屬二級歷史建築的赤柱郵政局。郵局外的矮石牆被撞毀，木製屋頂簷篷倒塌，郵筒更撞至傾側，消防到場將大樹鋸斷移走，並進入郵局內檢查結構是否受損。

傍晚6時許，一輛73號城巴沿赤柱東頭灣道行駛，至黃麻角道交界時與一輛電單車發生相撞，鐵騎士應聲倒地，城巴疑收掣不及未有停下，反而繼續前行，鏟上行人路，猛撞赤柱郵政局，附近的10米高大樹亦被波及。鐵騎士受傷倒地，城巴車長事後亦表示不適，二人由救護車送院治理，警方正調查意外原因。

有網民將拍到事發一刻的車cam片放上fb，清楚見到城巴當時駛至黃麻角道交界的雙白停車線前停下，反而繼續直行，將一輛電單車撞倒，之後再衝過對面線，鏟上行人路直撞郵局。

消防事後到場將大樹鋸開，方便移走，惟郵局外的矮石牆被撞毀，郵筒撞至傾側，屋頂木製桁樑更有明顯裂痕，消防到場將大樹鋸斷移走，並進入郵局內檢查結構是否受損。

翻查資料，赤柱郵政局位於香港島赤柱黃麻角道2號，建於1937年（英王佐治六世時期），為香港現存最古老的郵局。郵政署於2007年替赤柱郵政局進行修復工程，包括拆掉現有假天花以展示原有的橫樑屋頂、重設原有的人手操作郵票售賣、翻新鑲有英國皇室（GR字樣）徽章的原裝窗花及印有英國國王佐治六世標記的鑄鐵郵箱。至2009年12月，赤柱郵政局獲評為二級歷史建築，由於郵局外貌極具英國殖民時期特色，因此一直深受居民和遊客歡迎。

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