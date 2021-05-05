一名男子疑任職救生員期間透過職務的便利，盜取他人的個人資料，於運輸署登記車輛，甚至睇醫生。至今年4月中，該名男子「睇霸王醫生」便告離開，診所報警處理，始揭發他一直盜用一名現役警員的個人資料。警方經調查後，於昨日拘捕一名29歲男子，涉嫌使用虛假文書及不付款而離去，正調查其犯案動機。

上月12日，警方接獲尖沙嘴一間診所報案，指一名男子求診後未有付費便離開，經調查後發現該名男子於去年8月開始到涉事診所求診，而他一直使用一張印有現役警員個人資料的偽造身份證。油尖警區重案組第二隊接手調查案件，鎖定一名29歲男子，並於昨日（4日）以涉嫌使用虛假文書及不付款而離去將他拘捕。

探員在被捕男子的寓所內撿獲一份印有現役警員個人資料的醫療報告，以及20張屬於普通市民的身份證影印副本，不排除他已使用或企圖利用市民的身份犯案，正調查其動機。

經深入調查後，警方得知被捕男子在任職救生員期間，疑透過職務的便利，盜取他人的個人資料，並多次在不同情況下虛報自己的個人資料，試圖掩飾身份，包括去年6月使用虛假或不存在的地址，於運輸署登記自己的車輛。

警方指，被捕男子每次睇醫生都有付費，不排除他在最後一次睇醫生時，知道自己使用虛假資料而逃避付費的責任。

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