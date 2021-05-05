葵涌石籬二邨石禧樓一名男住客，周一（3日）凌晨闖入同幢一名獨居女子家中，不但掠奪財物，更企圖強姦她。女子冷靜應對，更成功聯絡男友人趕到支援，作案男子事敗後，被警方於同日拘捕。據悉，疑犯是女事主的同層鄰居，他身上的鎖匙可打開部份同層單位的原裝鐵閘鎖，與以往天水圍某公屋戶投訴過的「一匙開多戶」事件同出一轍。《蘋果》正就事件向房屋署查詢。

《蘋果》今午到事發的石禧樓視察，發現大廈以100至200平方呎的細單位為主，大部分單位外的鐵閘鎖都屬同一款由房署安裝的鐵閘鎖，只有少部分的住戶有自行更換其他鎖頭。大廈今日的保安較為嚴密，前後門都有保安員當值。中午時分曾有警車到樓下，但未見有警員上門調查，警車其後駛走。

居於石籬邨近20年的獨居長者王先生認為周一的入屋企圖強姦案匪夷所思，「光天化日咁大膽」。他指鐵閘鎖「唔係幾安全」，曾聽聞邨內約5年前發生過類似事件，有人用鎖匙成功進入另一住戶家中爆竊。不過，他從未更換過木門和鐵閘的門鎖，「唔換呀，因為嘥錢，成千蚊㗎兩個鎖」。

獨居長者黎女士表示，自己在約6年前剛入伙，當時女婿已幫她更換木門門鎖，但一直沿用原裝的鐵閘鎖。她不擔心有人會入屋爆竊，「唔驚，老人家有咩俾人偷？冇嘢俾人偷。」居於石籬邨十多年的華女士指，家中最近更換了鐵閘鎖，並透露可要求房屋署進行更換，「唔洗錢㗎，一毫子都唔洗畀。」

葵青區區議員林紹輝今日表示，若房署提供的鎖匙可同時開啟多個單位的話，便存在保安漏洞，他促請房署應盡快檢討有關做法，「一條鎖匙開到二十個單位，就大煲喇！房署係咪要搵方法令呢個情況減低，石禧樓有360戶，個鎖頭家家戶戶唔同就最理想。」

林強調石籬二邨已入伙多年，多為長者住戶，因此他不明白為何到今時今日才發生入屋盜竊的事件，「好奇怪，點解會同一層（事主與疑犯），點解會入到去，警方一定要徹查」。他建議新搬入的住戶要自行更換鎖頭，「可能有人搬走咗，有維修人員嚟過，可能會有人複製鎖匙，新搬入嚟唔知就麻煩，所以換過鎖頭最穩陣。」

《蘋果》正向房屋署查詢，尚待回覆。

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