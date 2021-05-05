47名民主派人士，今年1月被指因為參加去年民主派初選，涉嫌違反《國安法》被捕。現被還柙於羅湖懲教所的袁嘉蔚，其團隊將於母親節派發DIY禮物；譚凱邦太太則指家中愛犬「河小姐」的左腳膝關節發炎，現時需定時食藥和休息，「你生生性性等埋你爸爸出來呀。」

南區區議員袁嘉蔚的團隊昨晚（4日）於facebook發帖，指今個星期日為母親節，團隊將聯同另一南區區議員黃銳熺於當日下午12時至1時，在田灣石排灣道派發DIY心意小品，對象為田灣區居民。團體表示，「嘉蔚雖然仍然身陷囹圄未可以同大家見面，但亦不忘托團隊向各位預祝大家母親節快樂，如果大家有空也記得寫信比嘉蔚啊。」

譚凱邦太太昨午於手工皂網店fb page發帖，指家中愛犬「河小姐」的左腳膝關節發炎，並有髖關節退化及尾龍骨骨刺，經獸醫診斷後「好彩都冇咩大問題」，現時需定時食藥和休息，「大姐你真係唔好再嚇我喇好嗎，你生生性性等埋你爸爸出來呀。」

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