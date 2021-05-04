變種病毒殺入荃灣之際，政府於凌晨零時10分及零時15分，突然宣佈將西區薄扶林道118號豪峰、及鰂魚涌康安街16號康怡花園N2座，納入「受限區域」，兩大廈所有居民需在其處所並接受強制檢測，預計將於今早9時開始，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，並確定結果後，方可離開其處所。

政府發言人表示，豪峰及康怡花園N2座，昨日同樣發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，「經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。」

政府表示，若已於本月2日至4日期間進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無需再次接受檢測，但需在處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測。而任何於上月21日至昨日、曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，需在明日或之前接受強檢。

政府又表示，「受限區域」內如有應屆文憑試考生需於今日參加文憑試，而未有在本月2日至4日進行檢測、或未能出示檢測結果電話短訊或相關證明，政府建議相關考生盡早前往「受限區域」內臨時採樣站，表明考生身分及提交相關文件（包括准考證），以便優先進行檢測，盡早讓考生取得檢測結果。

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