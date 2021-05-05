居於太古康怡花園N2座的46歲確診菲傭列本地源頭不明個案（第11793號），沒有病徵。她於5月3日因全港外傭要強制檢測，而到社區檢測中心接受檢測，其後確診。政府今凌晨圍封康怡花園N2座，今日進行強檢，稍後要全幢居民撤離前往檢疫中心隔離21日。與N2座距離僅約200米的康怡廣場地下AEON超市，由於今日有優惠特價，現場人山人海，至少有300至400名顧客在內，令人憂慮增加播毒風險。

現場所見，有工作人員以消毒劑洗抹進入超市的樓梯扶手，有不少前往購物的市民，亦做好防疫措施，除了戴口罩，亦戴上手套、眼罩、面罩，未有掉以輕心。

有顧客表示不知康怡花園N2座要強檢及撤離，但亦擔心日後有份要強檢，但無特別準備預留食物，以備一旦被圍封，並表示自己一向加強注意衞生。

居民黃女士對有外傭中招表示「梗有擔心」，「邊個人出咗嚟，冇人知道佢有冇問題。」對於應對變種病毒，戴上手套的她指一向有做開防疫措施。

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