天水圍發生童黨欺凌事件，一名十多歲少女，被另外兩名年齡相若少女多次掌摑及腳踢，另有一人圍觀，一人拍片。長逾6分鐘片段事後被放上社交網站，據熟知事件的讀者表示，當時為今年3月17日，位於天水圍天瑞邨附近。被欺凌者是「豆腐姐」，施襲者為「黑妹」及姓池的「藍精靈」，三人互相認識。警方表示正了解事件。

片段起首已見身穿黑色短袖上衣及黑色短褲的「黑妹」連摑「豆腐姐」4巴，身穿灰色連帽外套的「藍精靈」則從後腳踢，並出言指罵，「而家叫你揀啊，有得你揀咩，瞓X醒未啊！」但「豆腐姐」表現倔強未有退縮，反而直望「藍精靈」，迫得「藍精靈」說：「唔好咁嘅眼神望住我得唔得啊！唔好咁怨恨啊，我幫『散井』打㗎。」

「藍精靈」曾一度停手，指「我都唔知點啊，好X尷啊對X住你。」但未幾又再次出腳踢跌「豆腐姐」，又叫她跪低。此時「黑妹」說：「之前唔知邊個話叫『藍精靈』跪低叩頭嗰個呢。」「豆腐姐」反駁沒有，即被兩人再次掌摑，「唔好咁串啦，你串乜X嘢啊。」

「藍精靈」越摑越激動道：「你平時點樣講X我啊，你以為我唔知啊，乜X嘢叫做『散井』個妹啊！」「豆腐姐」雖再次反駁，但「藍精靈」大聲說：「屈？你而家惡X我呀？我打X你嗰個喎！」又指自己曾被「豆腐姐」施襲，「俾你紮過棍啦係咪啊，講真嗰次我無篤你出嚟啦，你有無諗過攬下我啊。」

兩人其後再次對「豆腐姐」拳打腳踢，「豆腐姐」沒有還手，又出言「你打你打。」「藍精靈」即時回應，邊說邊掌摑腳踢：「唔好咁無辜啦，你永遠都覺得你自己無錯，你有邊次同人嘈唔係你啱啊！有人幫你嘛，有人保你啊嘛，唔係好勁咩，『豆腐姐』喎。」

短短數分鐘，「豆腐姐」尤如人肉沙包，被掌摑面部及後腦最少30次，背、腹及腳被踢逾10次，但都一一承受。片段亦到此結束。據讀者表示，「藍精靈」口中的「散井」，有黑幫和勝和背景，主要活躍於元朗。片段引起大量網民留言，部份指不明白「豆腐姐」為何不還手，又指事件令人回想起「牛丸」及「凱婷」。

網民留言節錄：

Andrea Wong：牛丸單嘢都未凍，又嚟一單。啲靚妹係咪咁鐘意申請去坐監。

Teddy Lau：佢哋將來大個咗睇返自己做嘅嘢！係多麼不堪同幼稚！

Linus Haha：想知成個故仔係點，豆腐姐出黎講兩句，thx。

Kam Chuen Chan：而家啲後生女真係壞過凱婷。

Nick Man：真係生舊叉燒都好過生依幾件番薯。

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