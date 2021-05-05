太古康怡花園N2座和薄扶林豪宅豪峰分別出現菲傭確診個案，初步顯示涉及變種病毒株。政府今凌晨突宣佈全棟封鎖，至早上強制檢測。政府在早上11時半公告，根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）將患者居住的鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰所有樓層單位，分別涉及約230及30個單位，沒有病徵的住戶將送往檢疫中心，進行21天強制檢疫。若住戶出現病徵，則被送往醫院接受治療。

其中康怡花園N2座早上7時許，有工作人員到場架起臨時採樣亭，警員亦圍封有關範圍，至早上10時開始，居民分批落樓到採樣亭排隊做檢測，最早一輪約有50名居民排隊檢測。

居民馮先生並非N2座住戶，他仍如常外出，對於N2座突被圍封強檢，他認為是好的，「可預早知道邊度有病毒，可以及早預防，消滅病毒。」而他亦認為外傭有需要接種疫苗，「佢哋接觸好多層面嘅人，例如在住所內，有僱主一家大小，出外買嘢又會接觸到唔同層面嘅人，所以認為必須這樣做（接種疫苗） 。」他指飲食業界也要強制接種疫苗，因此外傭打疫苗，不能視為種族歧視。

區議員收公開試考生求助 憂隔離無法應考

康怡區議員魏志豪今早表示，康怡花園N2座的大部分居民都認為是次強檢安排和流程可以接受，「不過始終噚晚好突發，夜晚都冇講過話會做強檢，半夜先嚟封區，咁當然唔會係開心事啦」。據他所知，今次強檢是當局近期第一次安排於早上才進行檢測。他認為這種安排有好有壞，「返工好緊要嘅（居民）可能少咗一日，但屋企有長者或者小朋友，半夜起身可能會覺得受驚嚇...所以我諗每個人都唔同」。

政府今午宣佈，全幢N2座的居民都要送往檢疫中心強制隔離21日。魏透露，暫時未有收到居民有關上班工作或應考文憑試的求助個案，但一名在本周需應考另一公開考試的居民之前曾向他查詢，「佢係問定萬一要隔離嘅話，咁要點做」。魏指自己將為該名居民尋找途徑，使得他可在隔離期間如期應考。

衞生署衞生防護中心今日（5日）表示，正跟進兩宗涉及N501Y變種病毒株的2019冠狀病毒病確診個案。 該兩宗個案涉及兩名分別為46歲及38歲女病人，均為家庭傭工。她們分別居於僱主於鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰的居所。46歲女病人已被列為本地個案，而另一名病人則為與其有流行病學關連的個案。

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