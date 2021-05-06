西貢科技大學一個宿舍地盤近日發現一條神秘地道，入口約1.5米乘1米，僅容一人彎身進入，深度未明，而周邊相當平整圓滑，古蹟辦指接獲警方通報後，已派員到場視察，正研究有關隧道。

現場是科技大學一個宿舍地盤，較早前進行挖掘工程，至本周二（4日）早上8時半左右，地盤負責人報警，指工程期間發現疑似古蹟隧道，入口1.5米乘1米，警員到場視察後將該處圍封，初步顯示沒有即時危險，交由古蹟辦跟進，列雜項處理。

根據現場圖片顯示，該地洞約1.5米高、1米濶，深度不明，周邊相當平整圓滑，相信是經精心建製而成。不過，單憑圖片所見，似乎僅容一人彎身進入，能容納多少人，也不能確定。

從事香港歷史文化研究多年的教授蕭國健觀察過現場相片後表示，隧道結構完整，頂部沒有支撐物，底部則有磚塊，相信並非在匆忙間建成，屬人為挖掘的產物。此外，現場有至少兩條隧道，故地面下有機會存在一個隧道網絡。他推測上址為墓穴通道、軍事隧道，或開礦試挖之用，由於未能估計隧道的深度，所以難以判斷實際用途。

據知，科大已經於5月4日早上暫停該地盤的工程，《蘋果》向古蹟辦查詢獲回覆稱，古蹟辦於5月4日早上接到警方通報，表示在香港科技大學校園內一個建築地盤發現疑似地下隧道。古蹟辦接報後，隨即派員到現場視察，記錄及查詢發現隧道經過，正研究有關隧道，並等待科大及建築承建商提供隧道的進一步資料，例如內部照片，以供古蹟辦參考及研究，現階段未能確定構建物的形成時間及用途，暫未定性是否古蹟。

抗日時期 東江縱隊發源點

翻查資料，香港抗日期間，西貢區是重要的軍事據點之一。其中1942年2月3日在西貢黃毛應教堂成立“廣東人民抗日遊擊總隊港九獨立大隊”（簡稱東江縱隊），從事刺探及傳遞敵人軍情的抗日工作。

現時位於西貢市中心的西貢崇真堂幼稚園，淪陷時期曾被佔據作日軍憲兵隊總部。抗戰勝利之際，東江縱隊代表鄧振南等曾在這裡迫令日軍投降。因此在西貢區不難找到別具歷史義意的建築物，例如蠔涌車公廟和烈士碑園等。

近半年各區接連發現不同古蹟

香港各區在近半年接二連三發現不同類型的古蹟。去年12月下旬，深水埗主教山配水庫被政府清拆，其戰前興建的巨型古羅馬式結構地下蓄水池意外曝光；有專家其後確認該主教山配水庫建於1904年，至今有過百年歷史。今年4月上旬，有保育人士在馬灣舊村考察期間，尋獲一塊刻有「九龍關」的完整界碑，並相信該界碑樹立於晚清期間的1887年。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568