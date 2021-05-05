荃灣荃威花園R座一名44歲菲傭確診，帶有N501Y變種病毒，暫定為可能本地個案。由於患者住在荃威花園R座較長時間兼帶變種病毒，政府在(4日)發公告要求所有R座居民需要撤離，送往檢疫21天，並且發封區強制檢測公告，宣佈R座全座大廈居民須接受強制檢測，即居民要先進行檢測，然後再被送往隔離中心。

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政府(6日)凌晨發通告表示，凌截至昨日（5日）凌晨零時，約460名受檢人士已於「受限區域」內設立的臨時採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。有關強制檢測行動於今日（6日）凌晨約零時零五分完成，全部受檢人士的檢測結果均為陰性。

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