元朗福德街周四（6日）發生虐兒案，一名年約10歲的男童被人發現全身赤裸走在街頭上，有目擊者指一名中年女子曾虐打男童至流血，並推他落樓，男童其後獲有心人披上大毛巾遮掩身體。據知，警員到場調查後，以涉嫌虐兒拘捕一名中年女子。

消息指，事件發生於周四（6日）下午近2時，從網上流傳的相片和影片顯示，男童一度全身赤裸走在街上，其後才有街坊為他披上一條綠色大毛巾遮掩下半身，不過上半身仍然赤裸，左腳未穿上拖鞋。

片段中，街坊不斷指罵一名身穿黑白格條上衣、牛仔短褲，頭戴粉紅色漁夫帽的中年女子，「咁X仆街，小朋友嚟㗎，唔啱咪教佢囉」，惟該名女子竟辯稱：「我嗌佢（男童）沖涼，嗌佢着衫。」

有男途人不齒女子的行為，出言怒斥，「你唔X畀衫佢（男童），推佢落樓都有問題啦」，並認為她曾虐打男童至腳部至流血，但該名女子竟否認事件，更聲稱男童身上沒有流血，「我幾時打佢呀？佢邊度流血呀？你邊隻眼見到流血呀？」最後男途人問女子「你係咪有病㗎？」，女子竟回覆指自己「緊係有病啦」，態度非常輕佻。

現場消息指，該名中年女子為男童的後母，事後被警方以涉嫌虐兒拘捕，男童父親稍後才到場了解，並帶上衣物予男童穿上。《蘋果》正向警方了解事件，尚待回覆。

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