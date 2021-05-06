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本地第四波疫情或接近尾聲，本港今日（6日）新增僅2宗確診，均為輸入個案，另有少於5宗初步確診，其中一宗是首宗社區變種病毒的印裔男子（第11643號個案 )染疫菲藉女友之67歲女親友。早前印裔男曾與菲藉女友到柴灣興華（二）邨豐興樓家人居所舉行多人聚會，當日同場出席有三名親友，而今日初步確診女子居於患者聚會的單位。

至晚上9時，政府刊憲表示，由於興華（二）邨豐興樓今日發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，遂將柴灣興華（二）邨豐興樓列為「受限區域」，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日（7日）凌晨2時前接受檢測，預計在明日上午約7時左右完成。

鑑於以往經驗，確診病人如涉及變種病毒株，全幢居民都需「先檢測後強檢」，之後獲安排到檢疫中心，隔離21日。有街坊得知居住的大廈需要進行強檢，立即趕回家中了解，另有女街坊透露得知有住戶初步確診，涉及變種病毒株，令她非常擔心，「緊係驚啦，有人中招喎，我咪無得行街囉」。不過，居民楊先生指自己已接種科興疫苗超過兩周，所以不擔心會染疫，但不知當局會否將他送到檢疫中心隔離。

由於進行檢測的位置位於柴灣天主教海星小學對出的遊樂場，居民需沿平台的行人通道而行，現場所見，公園對開位置只有十多名市民等候檢測，未見人龍。

深水灣泳灘明日起暫停救生服務

另外，印裔男子染疫女友（第11672號個案）被列為密切接觸者的親友分別於4月25日及5月1日曾於深水灣泳灘與朋友進行聚會。衞生防護中心指，由於個案涉及N501Y變種病毒株，故會安排出席該2個聚會的人士進行強制檢疫，並會發出強制檢測公告，要求曾於4月25日及5月1日在深水灣泳灘逗留的人士，於5月8日或之前接受檢測。

康文署亦宣布深水灣泳灘的救生服務將會在明日（7日）起暫停，直至另行通告，其間該泳灘的更衣室、淋浴設備和洗手間會關閉，以全面徹底清潔和消毒。

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