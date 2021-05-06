直播連結：果燃台｜YouTube

香港童裝品牌Chickeeduck位於荃灣的分店今午突遭警方圍封，未知原因，現場所見至少有逾50名警員，老闆周小龍正在店內與警員交涉。

其間Chickeeduck的fb專頁小編在店外直播，表示現場有多名警員，當中包括國安處人員，但不知道警員因何事圍封店舖，又指警方到場後要求當時正在店內購物的市民離開，並一度截查顧客，要求他們出示的身份證，現時老闆周小龍正與警員了解事件。

位於荃灣享成街15號的Chickeeduck藝術生活百貨於周二（4日）開業，店內除貼有不少有關反修例運動的畫作，正門更放有一個高約6呎的巨型民主女神半身雕像，新店首日開張時已吸引過百人到場支持及購物。

Chickeeduck的多間分店之前曾因擺放「民主女神像」而遭終止租約等方式打壓，老闆周小龍於去年12月在天后開設藝術生活百貨店，售賣多款與社會運動相關產品，包括「香港人」燙章、迷你版民女像及「手足同行玻璃杯」等，不過甫開張即遭建制報章狙擊，指控該店涉宣「獨」煽暴，恫嚇或觸犯國安法

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