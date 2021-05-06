屬於二級歷史建築的赤柱郵政局，昨日遭城巴撞爛。《蘋果》今日重返現場視察，郵局頂部和門口「傷痕累累」，多個政府部門派人到場了解，有工人進行初步的維修。現時郵局暫停運作，郵政署在郵局外放置臨時郵筒供市民投信。有職員透露，下午可能會有郵車到場提供有限度的郵政服務。

赤柱郵政局是一幢單層平房，郵局正面和右側屋頂的木製桁樑分別有約4米和2米長明顯裂痕，碎片散落地上。正門的鐵閘底部有損毀，郵局前方一條白色柱被撞斷，鐵絲網亦被撞毀；至於附有英皇佐治六世標記的鑄鐵郵箱則沒有受損。

郵局前方一棵20米高的細葉榕，也被巴士撞爛，約三分一的樹冠和枝幹在昨晚發生意外後已被消防員鋸斷移走，今日再有鋸樹工人到場清理。古蹟辦、地政署、建築署和郵政處都有在今日派員到場跟進。

郵局現時暫停運作，門外貼告示指因昨晚發生交通意外，當局進行全面檢查及緊急維修，籲市民可到淺水灣郵政局。有市民今早到場領取病毒測試樣本瓶，但都「摸門釘」。

《蘋果》正向古蹟辦查詢有關意外會否影響赤柱郵局的結構及歷史建築價值、以及相關部門稍後會否再次為郵局評級等，有待回覆。

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