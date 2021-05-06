變種病毒傳播鏈以「唧牙膏」式逐漸呈現，衞生署最新追查發現，首名染疫的印裔男子上月曾與女友參與一個有多人出席的家庭聚會，聚會的其中3人，之後曾與先後確診的3名菲傭在深水埗福榮街37號一單位聚會，懷疑因此傳播病毒。住客均表示沒有接獲當局通知要強制檢測，至早上11時半過後，深水埗民政處人員才到大廈門口張貼強檢公告，要求相關人士5月8日或之前接受檢測。

消息指，福榮街37號為首名確診變種病毒印裔男之女友的兄長住所，而印裔男的女友母親及兄長已送入檢疫中心，正等待檢測結果。上址大廈樓高10層，一梯兩伙合共20個單位，至少3個單位為劏房。

早上約10時，住客劉女士稱沒有接獲當局通知要強檢，又指大廈衞生情況算尚乾淨，而大廈內有劏房單位，有外籍人士出入。她自言從事飲食行業，每14日檢測一次，雖然剛完成檢測，但仍擔心感染，「啲細路仔又要返學，必須日日都上上落落」，她表示平日回家都會立即在門口噴消毒液，做足防疫措施。

另一對住客陳氏夫婦亦謂至早上亦沒收到強檢通知，看新聞報道及朋友通知才知悉，早上正打算前往檢測，「噚晚喺度睇電視，我哋都等緊會唔會封我哋呢度呢，又一路都冇，屋企人都擔心」。

至於大廈是否經常有外傭聚會，住客表示不清楚，但陳太稱，上址大廈有劏房，南亞裔等外籍人士出入， 「晚晚圍坐喺度飲啤酒」，她續稱，附近經常傳來音樂聲響，更曾經有外傭在天台唱卡拉OK，「呢度附近唔知邊度成日有啲音樂好響，早又有晚又有，嘈到成條街都聽到，報過警上過去又搵唔到，警察嚟到就收咗聲」。

對於變種病毒會否已在社區傳播，陳先生坦言：「印度個男人都唔怪得佢，佢做足晒檢疫措施，佢個病毒翻發都冇計，你嗰時做足都檢測唔到，放出嚟先發作，你怪得邊個？一係你唔好畀佢入嚟」。不過，他亦批評，有確診者涉隱瞞行蹤，實屬不負責任的行為。

現場所見，大廈內其中一個單位門口，被貼上兩張有關噪音管制的通告，分別寫上「南亞裔人士請注意，近日經常於夜深時分聽到有南亞裔人士大聲講話，嚴重影響他人睡眠」，並列出法例罰則，但通告並無下款及發出日期。此外，大廈梯間放置床褥等大型傢具雜物。

早上11時許，民政處人員在大廈門外張貼強制檢測公告，要求曾在今年4月15日至5月5日期間，身處福榮街37至39號的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於５月８日或之前接受檢測。就近的流動採樣站設於楓樹街遊樂場，朝10晚8運作。

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