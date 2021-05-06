本土組織「光城者」今晨在其fb專頁發帖，指有成員疑因國安法被警方上門拘捕，現正被警方拘留，已有律師正在了解事件。

「光城者」在其fb專頁自我介紹為「一班革命殘火所組成的組織」，他們曾在今年1月31日在旺角和沙田擺街站，派發講述革命歷史的單張。當日就曾被警方包圍，參與者均被警方以違反限聚令票控。有參與者透露，警方一度指控組織所派發的單張涉嫌違反國安法。

組織成員當時曾表示，當警員到場指他們涉嫌違反國安法時，他們有向對方表明傳單的內容只寫有烏克蘭及法國的革命歷史，認為「如果呢啲例子都唔講得呢，咁學校啲西史都唔好講喇」。他們續指，組織是由一班中學生及大學生組成。

《蘋果》聯絡到其中一名被捕成員的母親，她指今早清晨6時左右，10多名警員上門，指其子違反國安法：「佢哋話『警方依家正式拘捕你，你涉嫌喺2月2號，同XXX、XXX喺XXXX單位內發佈了資料，係違反國家安全條例』。」

警員在單位內搜索，逗留約1小時，最終撿去兒子的手提電話、手提電腦、背囊、宣傳單張、衫、帽、眼鏡、護照和身份證，並以手扣反鎖兒子，將他帶走。

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