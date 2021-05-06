新界南打擊貨車違例罪行

警方新界南總區交通執行及管制組人員一連三日（5月4至6日）展開代號「捷風」（AIRCHAIN）的執法行動，打擊貨車違例罪行，共扣查42輛貨車及拘捕6名男子。其間警員向221輛貨車司機發出定額罰款通知書，當中涉及多種交通違例事項，包括超速、切雙白線、載貨不穩固、在限制區上落貨及未有按法例要求於懸出的負載物後端掛上一塊紅旗等。

行動中，警員截查多輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的貨車，其中42輛涉及嚴重殘缺的貨車已被扣查，亦向另外12輛貨車司機發出欠妥車輛報告，並將會向有關司機及車主發出傳票。此外，警員於6日的行動期間發現一輛輕型貨車於葵涌大連排道橫越雙白線及於行人路上行駛。經調查後，一名37歲男司機涉嫌危險駕駛被捕。另外5名年齡介乎28至42歲男司機於截查時被發現為通緝人士。案件交由新界南總區交通部執行及管制組跟進。

東九龍打擊違例泊車

警方東九龍總區交通部及各警區，於昨日進行打擊違例泊車行動，重點打擊區內違例泊車黑點、雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。行動中，警方共發出2230張定額罰款通知書及多次票控共51輛車輛，並即時拖走7輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。

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