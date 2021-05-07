政府因應疫情，要求多種行業需要定期檢測，即使已全港多處派發病毒檢測樣本包，但檢測包依然供不應求。一名無業中年漢5月初開始，利用大批八達通，於港鐵太子站索取過百個檢測包，並主要以每個25元價錢，在網上平台轉售圖利，短短數日間已賣出超過90個，至少獲利2,250元。昨日（6日），警方以涉嫌「盜竊」罪將他拘捕。

網罪科科技罪案組總督察范俊業表示，早前警方主動調查，發現有人大量索取病毒檢測樣本包，再於網上交易平台轉售圖利，定價由25至50元不等。其後，警方鎖定一名55歲本地男子，並在昨日（6日）於太子以「盜竊」罪將他拘捕。警方在被捕人家中，發現53個未用過的檢測包、19張八達通、4部智能電話。

調查所得，該名男子主要在太子港鐵站，5月初開始利用多張八達通，於清晨時分大量索取檢測包，其後在不同交易平台轉售，相信已經售出超過90包，每包售價主要是25元，涉及約20名客人，並會提供速遞服務，高峰期試過一日賣出超過30個。

目前涉案男子仍被扣查，他報稱無業，相信是獨自犯案，不排除更多人被捕。警方又提到，就網上轉售檢測包現象，因涉違法問題，警方已經與不同網上平台溝通，現時不少類似帖文已經刪除。

警方以涉嫌「盜竊」罪將涉案男子拘捕。警方稱，太子站的檢測包自動派發機外，有標示寫明每人限取一份，涉案男子大量囤積轉售圖利，明顯有違政府派發檢測包原意。根據《盜竊罪條例》第9條，任何人不誠實挪佔屬於另一人財物，意圖永久剝奪另一人財物，即屬違法，違者最高判處監禁10年。警方會繼續深入調查此案，並徵詢律政司法律意見，已決定是否有足夠證據檢控。

被問及如果其他市民大量囤積作自用，是否亦涉違法。警方稱，視乎有關人士是否有不誠實意圖，指每宗案件都有獨特性，警方要調查不同涉案人背後目的，才能確定是否涉嫌違法。他重申政府派發有關物資目的是抗疫，囤積屬自私行為，有違派發原意。

至於購買檢測包人士是否犯法，警方指根據《盜竊罪條例》第24條，任何人明知或相信有關物件為贓物，而有份處理、收受或變賣，有機會牽涉處理贓物罪。另外以車馬費方式聘請他人排隊領取檢測包是否違法，警方未有正面回應，僅重申每宗案件都有獨特性，需要調查後才能決定。

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