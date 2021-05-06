非法貨櫃屋在新界鄉郊遍地開花，更越起越豪！《蘋果》發現，「丁屋大王」程練傳女將近年覷準「貨櫃屋」巿場，大手買入新界多幅農地、綠化地、倉地等，再劏開拆細，繼而在土地上僭建多間「貨櫃豪宅」，部份以複式別墅設計，附設地牢、花園、露台及車房吸引買家，還不惜霸官地再豪裝，交由「丁屋大王」的「志達行」出售，呎價由400多元暴升3倍多，在短短6年間勁賺1億元。不過有專家警告，貨櫃屋危機重重，兼且可遭地政收地，隨時「渣都冇」。

「快！快！快！最後一幅上水GB地（即「綠化地帶」）送全新貨櫃屋，車路直入花園，豪宅級私隱度！」網上近日瘋傳一則樓盤廣告，並附有多張歐陸風情別墅照片，屋前設有小花園，甚至小池流水，但卻註明「所有土地買賣銀行不造（做）按揭」及「不熟識此類土地買賣免問」。記者由經紀引領睇樓，揭開別墅背後的神秘面紗。

該地位於上水唐公嶺，由全港最大村屋代理「志達行」負責出售，從上水港鐵站坐小巴只需15分鐘，交通便利。到埗後，記者眼前只有一幅幅高約3.5米圍牆，牆外寫有「美姿園藝」，經紀用遙控打開電閘，甚有半山獨立屋的氣派。甫走進去，內裏搭建多間「貨櫃豪宅」，全部由鋅鐵圍牆和木籬笆間開，自成一角，部份屋外種有棕櫚樹、擺有英式電話亭、歐式白色窗框，落地玻璃窗大門外配有煤氣燈裝飾，令人猶如置身歐陸小鎮。

步行數米，到達網上放售的「貨櫃豪宅」，經紀打開屋外雙門電閘，即見數百呎的小花園旁邊種滿小花，還有和風石燈籠流水擺設。該屋由3個分別20乘10呎貨櫃砌成，樓高兩層，地下兩房一廳、廁所及開放式廚房，屋內牆身有隔熱板，地板用木紋磚鋪成，完全不像一般貨櫃屋，沿屋中鐵梯上一樓，一間套房連接前後露台，用木圍欄圍起，落地玻璃門上加設歐式遮雨棚帆布，望出去景色開揚。

經紀直言，水電跟鄰居分錶，排污則用化糞池，該屋連地叫價248萬元，相當搶手。他更透露，「發展商」在元朗區亦買地起了多間貨櫃豪宅，「之前有個客一次過掃咗4間。」他隨即拿出地政圖解釋，唐公嶺貨櫃豪宅部分位置橫跨官地，原本面積1,200呎，惟入則僅700呎，不過他大派定心丸：「（官地）70年代用到依家，佢（政府）要返嚟起公園都唔夠位啦！」又暗示旁邊幾間貨櫃屋都有霸官地，讓記者不用擔心：「呢度（其他幾間）度度都斬啲（官地）。」

整個唐公嶺「貨櫃豪宅」一共7間，連同兩間石屋，佔地共2.6萬呎，原本由4幅地組成，全為綠化地帶，根據《城巿規劃條例》，任何綠化地填土或挖土須向城規會申請，否則即屬違例發展，可被要求還原，甚至收回土地。現場劏成9幅地連屋出售，倘全部賣出實收約5,000萬元，呎價由400多元飆升至約1,400元，相比附近農地呎價約500元，勁升3倍。

「呢度原本係一間大宅，以前有錢人住，成個花園2萬幾呎，依家呢個業主幾年前接手，慢慢改造。」經紀所謂的「改造」，就是4幅地分別由4間公司購入，每幅地買入價約300至400萬元，再入紙分契劏成9幅土地，然後一條龍式僭建貨櫃屋出售，如買家只買地，亦可加50至70萬元，由「負責人」安排興建和設計貨櫃屋。而原本2間石屋則屬牌照屋，存在已久，經過修葺後目前正獨立放售，包括原有大宅連泳池、地牢和花園共8,000呎，售價1,350萬元，而旁邊原本用作書房的石屋，則連同旁邊魚池一併以500萬元放售。

經紀透露，該地一共分成9間獨立屋，現時已出售6間，全部業主已入伙，記者亦見隔離貨櫃屋內有住人，又到天台曬衫，屋外放有拖鞋等，又停泊了車，更有人養了兩頭大狗，「最早一批2年前已入嚟住，有人嫌一層唔夠，之後搭建加多一層！」亦有業主在貨櫃屋下建地牢，變相一屋樓高三層。

他又稱，如非有人投訴，地政處多數不理，「最多釘契，咪釘飽佢，只要下手知道，仍可自由買賣！」至於土地會否被充公？「除非你係名人高官，佢（地政）先焗住做嘢！我有老友做地政30年，點會搞你？你亦有權唔畀佢（地政）哋入！」他稱貨櫃屋早在7、8年已出現，當時設計簡陋，3至4年前政府接連推出政策阻炒樓，令貨櫃屋連農地買賣如雨後春筍，「樓市冧，麵粉都值錢！你眼見整得好靚，其實都係無中生有（貨櫃屋）！」他指地政處負責處理僭建的人員只得10多人，「新界有成千上萬個僭建，你點搞啫！」

雖然經紀不斷叫買家放心，但自2014年至今，地政總署至少充公50幅農地，主要涉及在農地上違規搭建構築物，以真金白銀買地的業主隨時「渣都冇」。記者其後在屋外守候，嘗試與接觸已入住的業主，但他們警覺性甚高，更匆匆躲入屋內避而不談。據知，貨櫃屋業主多為香港和內地家庭，他們會自設群組交流消息。

地政總署回覆稱，於2018年至2020年間，接獲多達4,800宗私人農地上搭建未經批准構築物的投訴。今次涉事的上水唐公嶺、元朗紅毛潭和長莆，均屬舊批私人農地，並無用途限制，惟不得搭建已登記寮屋以外的未經批准構築物。而地政人員經巡查後發現，唐公嶺地段有懷疑未經批准的構築物及佔用官地，正深入調查。如確認違契，會向業權人發警告信，要求於限期前糾正，否則將被「釘契」。同時根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）張貼通知，飭令停止佔用官地。鑑於非法或違契個案日多，署方於2019年成立特別行動專責組加緊巡查，截至去年12月已完成處理20宗違規個案。

規劃署證實，涉事地段沒有涉及任何規劃申請，正跟進事件並會作出調查，如有足夠證據證明上述地段有《城市規劃條例》下的違例發展，便會採取適當的執管行動。

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